पश्चिमी सिक्किम में भूस्खलन का कहर: 30 घर तबाह, मुख्यमंत्री ने दिए सतर्कता के निर्देश

सितंबर की शुरुआत से ही रिंबी-सिंगलिटाम इलाके में कई बार भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे कई और घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा, दार्जिलिंग के टाकदाह में भी एक अस्पताल भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें एक मरीज को चोटें आई हैं।

उत्तर बंगाल में लगातार बढ़ रहे नदियों के जलस्तर ने स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया है। इसी साल की शुरुआत में, उत्तरी सिक्किम में आर्मी कैंप में हुए भूस्खलन के बाद कई लोग लापता हो गए थे। खराब मौसम लगातार इस पूरे क्षेत्र के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है।