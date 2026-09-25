पश्चिमी सिक्किम में भूस्खलन का कहर: 30 घर तबाह, मुख्यमंत्री ने दिए सतर्कता के निर्देश
पश्चिमी सिक्किम के रिंबी इलाके में गुरुवार देर रात एक बड़ा भूस्खलन हुआ। इस आपदा में कम से कम 30 घर और कई सरकारी क्वार्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जिले के मुख्यालय गेजिंग को युकसम से जोड़ने वाली मुख्य सड़क भी बंद हो गई।
राहत की बात यह रही कि लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, जिससे किसी जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पीएस तमांग-गोले ने राज्य प्रशासन को हर हाल में सतर्क रहने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
रिंबी-सिंगलिटाम में बार-बार भूस्खलन, टाकदाह का अस्पताल भी प्रभावित
सितंबर की शुरुआत से ही रिंबी-सिंगलिटाम इलाके में कई बार भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे कई और घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा, दार्जिलिंग के टाकदाह में भी एक अस्पताल भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें एक मरीज को चोटें आई हैं।
उत्तर बंगाल में लगातार बढ़ रहे नदियों के जलस्तर ने स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया है। इसी साल की शुरुआत में, उत्तरी सिक्किम में आर्मी कैंप में हुए भूस्खलन के बाद कई लोग लापता हो गए थे। खराब मौसम लगातार इस पूरे क्षेत्र के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है।