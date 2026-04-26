बिहू की खुशियां मातम में बदलीं, गुवाहाटी में सड़क हादसे में 3 युवतियों की दर्दनाक मौत

ड्राइवर फरार, पुलिस तलाश में जुटी

ट्रक ड्राइवर शेमिम अहमद, जो बोंगाईगांव का रहने वाला है, हादसे के बाद तुरंत घटनास्थल से फरार हो गया। इस हादसे में 2 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरी महिला ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली।

पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है और फरार ड्राइवर शेमिम अहमद की तलाश में जुटी है। पीड़ितों के परिवारों को भी इस दुखद घटना की जानकारी दे दी गई है, और मामले की आगे की जांच चल रही है।