महाराष्ट्र TET लीक: 3 और दबोचे गए, SIT ने किया देशव्यापी रैकेट का पर्दाफाश

SIT की जांच में खुलासा, कई राज्यों का रैकेट

जांच से पता चला है कि यह मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने बताया कि यह पेपर लीक दिल्ली, आगरा, बिहार और हरियाणा जैसे कई राज्यों तक फैले एक बड़े रैकेट का हिस्सा है। परीक्षा टलने से लगभग 6 लाख उम्मीदवारों पर सीधा असर पड़ा है। पुलिस अब भी मामले के कथित मास्टरमाइंड विजयेंद्र गुप्ता और उसके साथियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि वे उन सभी छात्रों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस धांधली का शिकार हुए हैं।