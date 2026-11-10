सिंगरौली में कच्चा मकान ढहा, मां-बेटे और 2 साल की बच्ची की मौत

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सोमवार रात करीब 10 बजे जब एक परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी अचानक उनका कच्चा मकान ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में अरुण विश्वकर्मा (36), उनकी मां सतुलिया देवी (65) और उनकी 2 साल की मासूम बेटी पुष्पा की जान चली गई। वहीं, 4 अन्य लोग इस हादसे में घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।