सिंगरौली में कच्चा मकान ढहा, मां-बेटे और 2 साल की बच्ची की मौत
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मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सोमवार रात करीब 10 बजे जब एक परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी अचानक उनका कच्चा मकान ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में अरुण विश्वकर्मा (36), उनकी मां सतुलिया देवी (65) और उनकी 2 साल की मासूम बेटी पुष्पा की जान चली गई। वहीं, 4 अन्य लोग इस हादसे में घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
JCB से बचाव कार्य, PMAY के तहत बन रहा था घर
मकान ढहने की खबर मिलते ही बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा। टीम ने JCB मशीन की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को अधिकारियों ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। गांववालों ने बताया कि यह परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अपना नया घर बनवा रहा था, लेकिन यह दुखद घटना हो गई।