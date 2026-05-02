नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में IED धमाका, 3 DRG जवान घायल

नारायणपुर के पास विस्फोट, खतरे अभी भी बरकरार

नारायणपुर जिले के पास हुआ यह विस्फोट दिखाता है कि बड़ी सफलता के बावजूद इन इलाकों में सुरक्षा बलों के सामने अब भी कई चुनौतियाँ हैं। भारत ने हाल ही में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को फिर से वर्गीकृत किया है। छत्तीसगढ़ को अब भले ही उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल न किया गया हो, लेकिन ऐसी घटनाएं बताती हैं कि यहाँ लगातार सतर्क रहना और विकास कार्यों पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है।