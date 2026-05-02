जबलपुर हादसा: खुशी की वीडियो कॉल के 37 मिनट बाद पलटी नाव, मां-बेटे समेत 3 डूबे
जबलपुर के पास 30 अप्रैल को एक पारिवारिक सैर एक दुखद घटना में बदल गई। बर्गी बांध के जलाशय में 6 सदस्यों को ले जा रही एक नाव अचानक पलट गई, जिससे 6 लोगों की जान चली गई। मृतकों में मरीना, उनकी माँ मधु मैसी और मरीना का छोटा बेटा त्रिशान शामिल हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि घटना से सिर्फ 37 मिनट पहले, मरीना ने अपनी बहन को खुशी-खुशी वीडियो कॉल कर बताया था कि वे कितना मजा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने घबराकर फोन किया और बताया कि वे डूब रहे हैं।
गोताखोरों ने मरीना और बेटा त्रिशान को ढूंढा
अचानक आए तेज तूफ़ान से जब नाव पलटी, तब मरीना ने अपने बेटे त्रिशान को कसकर पकड़ रखा था। वहीं, उनके पति प्रदीप किसी तरह अपनी बेटी सिया को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा पाए।
बाद में गोताखोरों को मरीना और त्रिशान एक ही लाइफ जैकेट में एक साथ मिले। प्रदीप और सिया को रस्सियों की मदद से पानी से बाहर निकाला गया, जबकि मरीना के पिता जूलियस भी इस हादसे में बच गए। इस दुखद घटना से उनका पूरा परिवार और रिश्तेदार गहरे सदमे में हैं।