जबलपुर हादसा: खुशी की वीडियो कॉल के 37 मिनट बाद पलटी नाव, मां-बेटे समेत 3 डूबे देश May 02, 2026

जबलपुर के पास 30 अप्रैल को एक पारिवारिक सैर एक दुखद घटना में बदल गई। बर्गी बांध के जलाशय में 6 सदस्यों को ले जा रही एक नाव अचानक पलट गई, जिससे 6 लोगों की जान चली गई। मृतकों में मरीना, उनकी माँ मधु मैसी और मरीना का छोटा बेटा त्रिशान शामिल हैं।

चौंकाने वाली बात यह है कि घटना से सिर्फ 37 मिनट पहले, मरीना ने अपनी बहन को खुशी-खुशी वीडियो कॉल कर बताया था कि वे कितना मजा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने घबराकर फोन किया और बताया कि वे डूब रहे हैं।