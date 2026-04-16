दिल्ली में बुजुर्ग से दरिंदगी: 27 वर्षीय आरोपी ने कुबूला जुर्म, CCTV से हुआ खुलासा
दिल्ली के रंजीत नगर में 11 अप्रैल को एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ यौन हमला हुआ है। पुलिस ने बताया कि 27 साल का आरोपी मुकेश पहले पानी मांगने के बहाने महिला के घर में घुसा। उसने देखा कि महिला घर में अकेली है। इसके बाद वह वापस चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद लौटकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 13 अप्रैल को मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल किया और स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटाई। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस ने CCTV के जरिए संदिग्ध की पहचान की
हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सबसे पहले पीड़ित महिला को फौरन मेडिकल सहायता मुहैया कराई गई। शुरुआत में अज्ञात शख्स के खिलाफ शारीरिक चोट पहुंचाने और डराने-धमकाने का मामला दर्ज हुआ था। अगले दिन जब पीड़ित की बेटी ने यौन हमले की आशंका जताई, तब मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हुई। DCP रोहित राजबीर सिंह की टीम ने सीसीटीवी और स्थानीय सूत्रों की मदद से मुकेश की पहचान की। उसे 13 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली से धर दबोचा गया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब आरोपी न्यायिक हिरासत में है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।