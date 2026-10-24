अमृतसर: मामूली पार्किंग विवाद में 27 साल के युवक की गोली मारकर हत्या
अमृतसर में शुक्रवार रात 27 साल के अमित सभरवाल की जान चली गई। स्कूटर पार्किंग को लेकर हुए एक तीखे झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद यह घटना हुई।
यह विवाद उनके आनंद एवेन्यू वाले घर के बाहर हुआ था, जिसमें अभि, सनी और रितिक शाह नाम के दोस्त और भाई शामिल थे। बात तब बिगड़ गई जब अभि ने कथित तौर पर एक देसी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी।
शाह भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज
सभरवाल को 4 गोलियां लगी थीं और अस्पताल ले जाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पंजाब में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है।
पुलिस ने शाह भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें खोजने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कानून-व्यवस्था को लेकर AAP सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, "दोषियों को बिना किसी देरी के गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।"