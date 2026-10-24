अमृतसर: मामूली पार्किंग विवाद में 27 साल के युवक की गोली मारकर हत्या

सभरवाल को 4 गोलियां लगी थीं और अस्पताल ले जाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पंजाब में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है।

पुलिस ने शाह भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें खोजने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कानून-व्यवस्था को लेकर AAP सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, "दोषियों को बिना किसी देरी के गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।"