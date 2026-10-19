मुंबई एयरपोर्ट के T-1 का कायाकल्प, नवी मुंबई नहीं भेजी जाएंगी उड़ानें

दरअसल, मुंबई के टर्मिनल 1 को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की सुविधा बढ़ाई जा सके। इस दौरान उड़ानों को शिफ्ट करने से भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद थी। लेकिन एयरलाइंस कंपनियों और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने इस पर चिंता जताई।

उनका मानना था कि नवी मुंबई एयरपोर्ट शायद अभी इतनी उड़ानों को आसानी से संभाल नहीं पाएगा। इन चिंताओं को देखते हुए सरकार ने दखल दिया। सरकार ने सभी पक्षों से मिलकर काम करने और तब तक इस योजना पर रोक लगाने को कहा है, जब तक सब कुछ ठीक से व्यवस्थित न हो जाए।