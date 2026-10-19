मुंबई एयरपोर्ट के T-1 का कायाकल्प, नवी मुंबई नहीं भेजी जाएंगी उड़ानें
मुंबई के मुख्य एयरपोर्ट (CSMIA) से 265 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई के नए एयरपोर्ट पर भेजने की जो योजना थी, उसे अब 27 मार्च, 2027 तक के लिए रोक दिया गया है।
एयरलाइंस कंपनियों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि वे इतने बड़े बदलाव के लिए अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए फिलहाल स्थिति जस की तस बनी रहेगी।
अब भविष्य में उड़ानों को शिफ्ट करने का कोई भी फैसला एयरलाइंस कंपनियों और उनके यात्रियों से बात करने के बाद ही लिया जाएगा, ताकि सबकी सुविधा का ध्यान रखा जा सके।
क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ने पर सरकार ने बदलाव रोकने को कहा
दरअसल, मुंबई के टर्मिनल 1 को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की सुविधा बढ़ाई जा सके। इस दौरान उड़ानों को शिफ्ट करने से भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद थी। लेकिन एयरलाइंस कंपनियों और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने इस पर चिंता जताई।
उनका मानना था कि नवी मुंबई एयरपोर्ट शायद अभी इतनी उड़ानों को आसानी से संभाल नहीं पाएगा। इन चिंताओं को देखते हुए सरकार ने दखल दिया। सरकार ने सभी पक्षों से मिलकर काम करने और तब तक इस योजना पर रोक लगाने को कहा है, जब तक सब कुछ ठीक से व्यवस्थित न हो जाए।