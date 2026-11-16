काजीरंगा बस हादसा: गिरफ्तार मालिक की लापरवाही ने खोली पोल, मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान

इस हादसे के बाद असम कांग्रेस के अध्यक्ष और जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पास के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी पर सवाल उठाया और पीड़ितों के परिजनों को सरकारी मदद देने की मांग की।

इसके जवाब में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हादसे में मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को 9 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने पूरी जांच कराने और भविष्य में सड़क सुरक्षा के नियमों को और सख्त बनाने का वादा भी किया।