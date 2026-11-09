दिल्ली में दिवाली पर आग लगने की 257 घटनाएं, 5 अग्निशमनकर्मी घायल

इस दौरान 5 अग्निशमनकर्मी ड्यूटी पर घायल हो गए। AIIMS में जलने के 42 मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें कई बच्चे और किशोर शामिल थे।

आग लगने की घटनाएं कम होने के बावजूद, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई। इसकी वजह यह रही कि कई लोगों ने पटाखों पर लगे बैन को नजरअंदाज किया। प्रदूषण का स्तर WHO की तय सीमा से 66 गुना से भी ज्यादा पहुंच गया। यह दिखाता है कि प्रदूषण रहित दिवाली मनाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है।