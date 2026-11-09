दिल्ली में दिवाली पर आग लगने की 257 घटनाएं, 5 अग्निशमनकर्मी घायल
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दिल्ली अग्निशमन सेवा को इस दिवाली पर आग लगने की 257 शिकायतें मिलीं। यह आंकड़ा पिछले साल की 269 शिकायतों से थोड़ा कम है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी फायर स्टेशनों पर टीमें हाई अलर्ट पर थीं।
इसके बावजूद, रात भर व्यस्तता बनी रही। रात 8 बजे से आधी रात तक आग लगने की सूचनाएं सबसे ज्यादा आईं।
दिल्ली: प्रदूषण WHO की सीमा से 66 गुना ज्यादा, 5 घायल
इस दौरान 5 अग्निशमनकर्मी ड्यूटी पर घायल हो गए। AIIMS में जलने के 42 मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें कई बच्चे और किशोर शामिल थे।
आग लगने की घटनाएं कम होने के बावजूद, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई। इसकी वजह यह रही कि कई लोगों ने पटाखों पर लगे बैन को नजरअंदाज किया। प्रदूषण का स्तर WHO की तय सीमा से 66 गुना से भी ज्यादा पहुंच गया। यह दिखाता है कि प्रदूषण रहित दिवाली मनाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है।