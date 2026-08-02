जम्मू-कश्मीर: जुलाई में 25 बार बादल फटने से 28 मौतें, विशेषज्ञ बोले- जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार

विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये आपदाएं और भी भयावह होती जा रही हैं। हिमालय में लगातार बढ़ रहे तापमान से भारी बारिश हो रही है। साथ ही, वनों की अंधाधुंध कटाई और आर्द्रभूमियों के खत्म होने से प्रकृति द्वारा दी गई सुरक्षा भी कम होती जा रही है।

पिछले कई दशकों में जम्मू-कश्मीर ने सबसे सूखे साल का सामना किया है, जिसकी वजह से मिट्टी अचानक हुई भारी बारिश का पानी सोख नहीं पाई। वैज्ञानिक इसे 'क्लाइमेट व्हिपलैश' कहते हैं। वे इन आपदाओं से भविष्य में लोगों को बचाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारी पर जोर दे रहे हैं।