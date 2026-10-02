महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू का प्रकोप: अब तक सामने आए 2,320 मामले, 8 की मौत

राज्य सरकार ने भी अब अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही वाली गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों को मुफ्त फ्लू वैक्सीन दी जा रही है। यह पहल साल 2024 में ही शुरू की गई थी। डॉक्टर दानिश मेमन बताते हैं कि एंटीवायरल दवाओं से इलाज अगर समय पर शुरू हो जाए, तो स्थिति को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, ज्यादातर मरीज बिना अस्पताल में भर्ती हुए ही ठीक हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजह सरकारी स्वास्थ्य टीमों और निजी अस्पतालों की तरफ से तुरंत उठाए गए कदम हैं।