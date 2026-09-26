पश्चिम बंगाल में 23 बड़े पुलिस अधिकारियों का तबादला, नीलकंठम बने कोलकाता के ACP

इंटेलिजेंस ब्रांच में भी कुछ नए चेहरे देखने को मिले हैं। देवेंद्र प्रकाश को उत्तरी बंगाल का पुलिस महानिरीक्षक (IGP) बनाया गया है। वहीं सूर्य प्रताप यादव पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) की जिम्मेदारी संभालेंगे। कोलकाता पुलिस में भी सुखन हीरा को जॉइंट कमिश्नर के तौर पर जगह मिली है, जबकि बिधाननगर में देबर्षि दत्ता अब पद संभालेंगे। टेक्नोलॉजी से जुड़े मामलों में धृतिमान सरकार मालदा CID का नेतृत्व करेंगे और सौम्यदीप भट्टाचार्य अब साइबर-II के प्रभारी होंगे। ये सभी नई नियुक्तियां अधिकारियों के पदभार संभालते ही लागू हो जाएंगी।