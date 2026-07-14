गाजियाबाद: पुलिस बूथ के बाहर 22 वर्षीय युवक की तड़प-तड़प कर मौत, मदद न मिलने पर उठे गंभीर सवाल

राज कुमार के परिवार ने आरोप लगाया है कि बूथ खाली पड़ा था और अंदर कोई नहीं था। उनका कहना है कि राज कुमार ने मदद मांगने के लिए बूथ के शीशे पर हाथ मारे, जिससे उनके हाथों में चोटें भी आईं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार का साफ कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही राज कुमार की जान गई है। दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि राज कुमार और ऑटो-रिक्शा चालक दोनों ही नशे में थे। पुलिस का यह भी कहना है कि राज कुमार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था। इस घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोगों में काफी गुस्सा है। अब इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच दल (SIT) गठित कर दिया गया है, जो हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहा है।