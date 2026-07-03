गाजियाबाद: जन्मदिन पार्टी में 22 वर्षीय युवक की हत्या, दोस्त ही निकले हत्यारे

मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सभी आरोपियों की उम्र 21 से 25 साल के बीच है। पुलिस के मुताबिक, यह हत्या करीब 2 हफ्ते पुराने एक विवाद से जुड़ी हुई है। यह विवाद पहले शांत हो गया था, लेकिन किसी बात को लेकर यह फिर से भड़क उठा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।