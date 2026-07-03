गाजियाबाद: जन्मदिन पार्टी में 22 वर्षीय युवक की हत्या, दोस्त ही निकले हत्यारे
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गाजियाबाद में बुधवार रात 22 साल के मोहित शर्मा की हत्या कर दी गई। दोस्तों ने उन्हें जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था, जहां उन पर हमला किया गया। यह हमला न्यू शांति नगर में हुआ। मोहित के परिवार और स्थानीय लोगों ने इंसाफ की मांग करते हुए NH-9 पर रास्ता जाम कर दिया। करीब 45 मिनट तक सड़क पर जाम लगा रहा, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सभी आरोपियों की उम्र 21 से 25 साल के बीच है। पुलिस के मुताबिक, यह हत्या करीब 2 हफ्ते पुराने एक विवाद से जुड़ी हुई है। यह विवाद पहले शांत हो गया था, लेकिन किसी बात को लेकर यह फिर से भड़क उठा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।