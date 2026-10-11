डिजिटल अरेस्ट स्कैम का कहर: 22 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत, ढाई लाख गंवाए
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पटना में 22 साल की एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की जान चली गई है। वह एक बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंस गई थी, जिसकी वजह से उसके करीब 2.5 लाख रुपये डूब गए।
वह 5 अक्टूबर से लापता थी और कुछ दिनों बाद रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। पुलिस को भले ही आत्महत्या का शक है, लेकिन उसके परिवार का मानना है कि इसके पीछे और भी कुछ हो सकता है।
पुलिस कर रही है साइबर संपर्कों और कॉल्स की जांच
जांच में पता चला है कि यह छात्रा कुछ हफ्तों से कथित साइबर अपराधियों के संपर्क में थी। वह कई राज्यों के खातों में पैसे भेज रही थी। पुलिस अब उसके कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है और कई संदिग्ध फोन नंबरों की जांच कर रही है।