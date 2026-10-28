पश्चिम एशिया में संघर्ष का कहर: 22 भारतीयों की जान गई, नाविकों पर बड़ा खतरा

भारत ने जानकारी दी है कि फरवरी में पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक उसके 22 नागरिकों की जान चली गई है। मरने वालों में 14 नाविक भी शामिल हैं। यह आंकड़ा इस बात की याद दिलाता है कि जो भारतीय इस समय उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं, उन्हें वहां कितने खतरों का सामना करना पड़ रहा है।