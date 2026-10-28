पश्चिम एशिया में संघर्ष का कहर: 22 भारतीयों की जान गई, नाविकों पर बड़ा खतरा
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भारत ने जानकारी दी है कि फरवरी में पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक उसके 22 नागरिकों की जान चली गई है। मरने वालों में 14 नाविक भी शामिल हैं। यह आंकड़ा इस बात की याद दिलाता है कि जो भारतीय इस समय उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं, उन्हें वहां कितने खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
लोगों की सुरक्षा के लिए, खासकर समुद्र में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए, सरकार ने कुछ खास कदम उठाए हैं। विदेश मंत्रालय और अलग-अलग देशों में मौजूद भारतीय दूतावास वहां की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। वे सुरक्षा से जुड़ी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर जमीन पर मौजूद नागरिकों की पूरी मदद कर रहे हैं।