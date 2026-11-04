पंजाब में पराली जलाने की 2,196 घटनाएं सामने आईं, लगा 32 लाख रुपये जुर्माना

इस बार पंजाब में पराली जलाने की 2,196 घटनाएं सामने आई हैं, जिससे इलाके में हवा का प्रदूषण और बढ़ गया है। प्रशासन ने इन मामलों में 494 FIR दर्ज की हैं और कुल 32.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने में से लगभग दो-तिहाई रकम वसूल भी ली गई है।