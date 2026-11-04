पंजाब में पराली जलाने की 2,196 घटनाएं सामने आईं, लगा 32 लाख रुपये जुर्माना
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इस बार पंजाब में पराली जलाने की 2,196 घटनाएं सामने आई हैं, जिससे इलाके में हवा का प्रदूषण और बढ़ गया है। प्रशासन ने इन मामलों में 494 FIR दर्ज की हैं और कुल 32.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने में से लगभग दो-तिहाई रकम वसूल भी ली गई है।
तरनतारन में सबसे ज्यादा 545 पराली जलाने के मामले
पराली जलाने के मामलों में तरनतारन जिला सबसे ऊपर है। यहां कुल 545 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि, दूसरे जिलों में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य सरकार इस लगातार हो रही समस्या से निपटने के लिए कदम उठा रही है।