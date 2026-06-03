दिल्ली के होटल में आग से 21 की मौत: मालिक लोकेश बजाज पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज देश Jun 03, 2026

दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार को एक होटल में भयानक आग लग गई, जिसमें कम से कम 21 लोगों की जान चली गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। होटल के मालिक लोकेश बजाज और उनके 2 साथी, जिनके दिल्ली में कई अन्य होटल और गेस्ट हाउस बताए जाते हैं, अब सुरक्षा नियमों को तोड़ने को लेकर जांच के दायरे में हैं। जानकारी के मुताबिक, यह होटल एक छोटे बेड-एंड-ब्रेकफास्ट के तौर पर चलाया जाना था, लेकिन इसके बावजूद उसमें करीब 25 कमरे चल रहे थे।