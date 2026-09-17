द्वारका एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर: छात्र की कार ने 2 मजदूरों की जान ली

कार चला रहे वेदांत खन्ना भी इस हादसे में घायल हुए हैं। वेदांत दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरे साल के छात्र हैं और सेक्टर 110 के ही रहने वाले हैं।

उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस यह पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। पीड़ितों के परिवारों की शिकायत मिलने के बाद वेदांत खन्ना पर केस दर्ज किया जाएगा।