केरल में भीषण गर्मी से घरों में घुस रहे सांप, अब तक 7 की मौत देश Apr 26, 2026

केरल में सांप के काटने से दो और लोगों की जान चली गई है। इनमें थलीपरम्बा के पास मुथकुडा की एक बुजुर्ग महिला और इडुक्की की 75 साल की महिला शामिल हैं। इन मौतों के साथ, हाल के दिनों में सांप के काटने से मरने वालों की कुल संख्या 7 हो गई है।

दोनों पीड़ितों को अस्पताल में इलाज मिला, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। इससे पूरे राज्य में सांप के काटने के मामलों में एक चिंताजनक बढ़ोतरी दिख रही है।