केरल में भीषण गर्मी से घरों में घुस रहे सांप, अब तक 7 की मौत
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केरल में सांप के काटने से दो और लोगों की जान चली गई है। इनमें थलीपरम्बा के पास मुथकुडा की एक बुजुर्ग महिला और इडुक्की की 75 साल की महिला शामिल हैं। इन मौतों के साथ, हाल के दिनों में सांप के काटने से मरने वालों की कुल संख्या 7 हो गई है।
दोनों पीड़ितों को अस्पताल में इलाज मिला, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। इससे पूरे राज्य में सांप के काटने के मामलों में एक चिंताजनक बढ़ोतरी दिख रही है।
केरल की गर्मी सांपों को रिहायशी इलाकों के करीब धकेल रही
विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती गर्मी के कारण सांप इंसानों की आबादी वाले इलाकों के करीब आ रहे हैं। इसी वजह से तिरुवनंतपुरम, थ्रिसूर और कोच्चि जैसे शहरों में सांप के काटने के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। केरल सरकार अनोष के इलाज का खर्च उठाएगी।