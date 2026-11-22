हरियाणा के हिसार जिले में शनिवार को हुए एक सैन्य अभ्यास के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान भारतीय सेना के 2 जवान एक टैंक की चपेट में आने से शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि अभ्यास के दौरान बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी, जिसकी वजह से टैंक के ड्राइवर को सामने का रास्ता ठीक से नहीं दिखा और यह दुर्घटना हो गई। दोनों जवानों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुखद रूप से उन्हें बचाया नहीं जा सका। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है, और उनके शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है।