देश सेवा में बड़ी त्रासदी: हिसार में सैन्य अभ्यास के दौरान टैंक से कुचलकर 2 जवान शहीद
हरियाणा के हिसार जिले में शनिवार को हुए एक सैन्य अभ्यास के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान भारतीय सेना के 2 जवान एक टैंक की चपेट में आने से शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि अभ्यास के दौरान बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी, जिसकी वजह से टैंक के ड्राइवर को सामने का रास्ता ठीक से नहीं दिखा और यह दुर्घटना हो गई। दोनों जवानों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुखद रूप से उन्हें बचाया नहीं जा सका। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है, और उनके शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है।
उत्तर प्रदेश निवासी हैं दोनों जवान
शहीद हुए दोनों जवानों की पहचान हो गई है। इनमें उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रहने वाले नायक मनीष कुमार और बदायूं जिले के नायक अंकुश कुमार शामिल हैं। बताया गया है कि जब टैंक के आस-पास धूल का गुबार था और दृश्यता कम थी, तब ये दोनों जवान टैंक के ठीक सामने खड़े थे, जिस वजह से यह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस पूरे मामले की जानकारी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है।