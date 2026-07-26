यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर भीषण हमला, जहाज पर सवार 2 भारतीय लापता
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25 जुलाई को यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर हमला हुआ। इस हमले में MV AGN रैगनार नामक जहाज के 2 भारतीय क्रू सदस्य लापता हो गए हैं। कीव स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि जहाज पर सवार 2 अन्य भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर लापता क्रू सदस्यों की तलाश कर रहा है।
भारतीय दूतावास ने यूक्रेन यात्रा से बचने की सलाह दी
ओडेसा काला सागर का एक प्रमुख पोर्ट है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से इस पर लगातार हमले होते रहे हैं। दूतावास ने भारतीयों को यूक्रेन की यात्रा से बचने की सलाह दी है, क्योंकि वहां अभी भी जंग जारी है और ऐसे हमले होते रहते हैं। फिलहाल, खोज और बचाव अभियान जारी है। इन खतरों के कारण इलाके में जहाजों की आवाजाही और व्यापार काफी प्रभावित हुआ है।