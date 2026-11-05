फरीदाबाद में आया 2.9 तीव्रता का भूकंप

फरीदाबाद में आया 2.9 तीव्रता का भूकंप, तेज धमाके की आवाज से सहमे लोग

लेखन भारत शर्मा 08:02 pm Nov 05, 202608:02 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्र में गुरुवार (5 नवंबर) की शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई है। हालांकि तीव्रता कम होने के कारण किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन झटकों के साथ आई एक तेज धमाके जैसी आवाज ने स्थानीय निवासियों को डरा दिया। इसके बाद बाद लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए।