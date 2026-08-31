दिल्ली में H1N1 का प्रकोप; मामले 3,000 पार, इन्फ्लूएंजा भी फैल रहा

इन्फ्लूएंजा-A के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ही इसके 3,843 मामले सामने आ चुके हैं। अगर शहर के बाहर से आए लोगों के मामलों को भी शामिल कर लिया जाए, तो यह संख्या और भी बढ़ जाएगी।

डाक्टरों का कहना है कि हर खांसी-जुकाम को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तेज बुखार, बहुत ज्यादा ठंड लगने या सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें हों, तो तुरंत डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

उनका यह भी कहना है कि जांच की संख्या घटने-बढ़ने के हिसाब से मामलों की संख्या भी ऊपर-नीचे होती रहती है। इसलिए इन आंकड़ों को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क रहें और जरूरी सावधानियां बरतें।