नागालैंड में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नागालैंड में जहरीली शराब का कहर, 19 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान 11:59 am Sep 26, 202611:59 am

क्या है खबर?

नागालैंड में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि पिछले 2 दिनों में मोकोकचुंग जिले में 8 और तुएनसांग जिले में 11 लोगों की मौत कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वेसुप्रा केजो ने कहा कि मौतों की जांच करने और मिलावटी शराब के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।