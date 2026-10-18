'कृपया हट जाएं, पंडाल गिरने वाला है', क्या माइक पर हुई घोषणा के बाद मची कोलकाता में भगदड़?

पुलिस फिलहाल CCTV फुटेज की गहनता से जांच कर रही है और पूरे मामले को समझने के लिए एक FIR भी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अगुवाई में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।

मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है।