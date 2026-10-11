सुंदर खदान की रील देखना पड़ा भारी, 18 साल के छात्र की डूबकर दर्दनाक मौत

बचाव दल को खड़ी चट्टानों की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक नाव की मदद से 10 मिनट के अंदर पवन के शव को ढूंढ निकाला।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था।