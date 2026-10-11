सुंदर खदान की रील देखना पड़ा भारी, 18 साल के छात्र की डूबकर दर्दनाक मौत
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तेलंगाना के गीतांजलि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पवन साई (18) और उनके कुछ दोस्तों के लिए घूमना दुखद साबित हुआ। इंस्टाग्राम रील्स पर एक खूबसूरत खदान देखने के बाद, वे सभी शुक्रवार को उस जगह घूमने गए थे।
तस्वीरें लेने के लिए चट्टानों के बीच जाते समय, पवन साई तैरकर वापस आने की कोशिश में डूब गए।
बचाव दल ने निकाला शव, पुलिस कर रही है जांच
बचाव दल को खड़ी चट्टानों की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक नाव की मदद से 10 मिनट के अंदर पवन के शव को ढूंढ निकाला।
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था।