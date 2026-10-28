ग्वालियर चिड़ियाघर से गायब हुई महिला 20 दिन बाद सुरक्षित मिली, 'लिफ्ट' वाली अनसुनी कहानी ने चौंकाया

महिला ने पुलिस को बताया कि वह चिड़ियाघर में भटक गई थी और फिर उसने अरमान खान नाम के उस आदमी से लिफ्ट ले ली जिसके साथ उसे देखा गया था। वहीं, उसके पति को लगा था कि वह किसी के साथ भाग गई है। पुलिस का कहना है कि चूंकि वह बालिग है, इसलिए अगर कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं हुई है, तो यह उसका अपना फैसला है। उसका बयान अदालत में दर्ज किया जाएगा। जांचकर्ता अब भी इस पूरी घटना में खान की भूमिका की जांच कर रहे हैं।