ग्वालियर चिड़ियाघर से गायब हुई महिला 20 दिन बाद सुरक्षित मिली, 'लिफ्ट' वाली अनसुनी कहानी ने चौंकाया
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ग्वालियर चिड़ियाघर से इस महीने गायब हुई एक 18 साल की शादीशुदा महिला लगभग 3 हफ्ते बाद सुरक्षित मिल गई है। उसे आखिरी बार CCTV फुटेज में एक दूसरे आदमी के साथ बाइक पर पीछे बैठे देखा गया था। इसी के बाद उसके पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि असल में हुआ क्या था।
महिला ने अरमान खान से ली थी लिफ्ट
महिला ने पुलिस को बताया कि वह चिड़ियाघर में भटक गई थी और फिर उसने अरमान खान नाम के उस आदमी से लिफ्ट ले ली जिसके साथ उसे देखा गया था। वहीं, उसके पति को लगा था कि वह किसी के साथ भाग गई है। पुलिस का कहना है कि चूंकि वह बालिग है, इसलिए अगर कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं हुई है, तो यह उसका अपना फैसला है। उसका बयान अदालत में दर्ज किया जाएगा। जांचकर्ता अब भी इस पूरी घटना में खान की भूमिका की जांच कर रहे हैं।