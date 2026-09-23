महाराष्ट्र पर अल नीनो के कारण 17 प्रतिशत कम बारिश, 39 जिलों को IMD का भीषण अलर्ट
महाराष्ट्र में इस साल 17 फीसदी कम बारिश हुई है। इसी के चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के 39 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
मराठवाड़ा के बीड और हिंगोली जैसे इलाकों में तो बहुत ही कम बारिश हुई है, यानी यहां सूखा ज्यादा है। वहीं, 24 सितंबर के लिए नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके बाद 25 सितंबर को गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया और भंडारा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट का अनुमान है।
अल नीनो की वजह से महाराष्ट्र का मॉनसून कमजोर
इस बार मॉनसून के कमजोर रहने का कारण अल नीनो बताया जा रहा है। इसी वजह से राज्य के बांधों में पानी की कमी हो गई है और किसानों की फसलें भी खराब हो रही हैं। हालांकि, थोड़ी राहत की खबर भी है।
23 सितंबर से कोंकण और मराठवाड़ा में अच्छी बारिश होने की संभावना है। पुणे में भी 28 सितंबर तक रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है। लातूर और चंद्रपुर में तो भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने की आशंका है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के 5 अक्टूबर तक विदा होने की संभावना है।