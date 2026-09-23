महाराष्ट्र पर अल नीनो के कारण 17 प्रतिशत कम बारिश, 39 जिलों को IMD का भीषण अलर्ट

इस बार मॉनसून के कमजोर रहने का कारण अल नीनो बताया जा रहा है। इसी वजह से राज्य के बांधों में पानी की कमी हो गई है और किसानों की फसलें भी खराब हो रही हैं। हालांकि, थोड़ी राहत की खबर भी है।

23 सितंबर से कोंकण और मराठवाड़ा में अच्छी बारिश होने की संभावना है। पुणे में भी 28 सितंबर तक रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है। लातूर और चंद्रपुर में तो भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने की आशंका है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के 5 अक्टूबर तक विदा होने की संभावना है।