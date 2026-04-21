संशोधित पेंशन नोटिफिकेशन जारी करने में देरी

कर्मचारियों की मुख्य चिंता यह है कि सरकार ने अभी तक संशोधित पेंशन योजना का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इस नोटिफिकेशन के बिना, रिटायर हुए कर्मचारियों को योजना के तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। यूनियनों का कहना है कि यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पैसे पर भरोसा किया था। यह स्थिति उनके लिए तनाव पैदा कर रही है।