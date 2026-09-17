तमिलनाडु में डेंगू के मामले 16,000 के पार, 9 की मौत; अधिकारी बोले- घबराएं नहीं
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इस साल तमिलनाडु में डेंगू के कुल 16,334 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है।
स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मानसून के मौसम में ऐसे मामलों का बढ़ना सामान्य है, इसलिए लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि हालात पूरी तरह काबू में हैं और वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
तमिलनाडु ने डेंगू नियंत्रण के उपायों को तेज किया
सरकार ने मच्छरों पर काबू पाने के लिए खास अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही, अस्पतालों में बुखार के मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। दरअसल, इन्हीं जगहों पर मच्छर पनपते हैं। अगर किसी को बुखार या डेंगू के दूसरे लक्षण दिखें, तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए।