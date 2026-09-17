तमिलनाडु में डेंगू के मामले 16,000 के पार, 9 की मौत; अधिकारी बोले- घबराएं नहीं

सरकार ने मच्छरों पर काबू पाने के लिए खास अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही, अस्पतालों में बुखार के मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। दरअसल, इन्हीं जगहों पर मच्छर पनपते हैं। अगर किसी को बुखार या डेंगू के दूसरे लक्षण दिखें, तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए।