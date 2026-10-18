चेन्नई में मूसलाधार बारिश के बाद IMD का अलर्ट, तमिलनाडु में अगले कई दिन बारिश के आसार
रविवार को चेन्नई में लोगों ने भारी बारिश के साथ अपनी सुबह की शुरुआत की। उत्तर-पूर्वी मानसून की वजह से सुबह तक 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि बारिश का यह दौर अभी कुछ दिन और चलेगा।
विभाग ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। रविवार और सोमवार को भी इन जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।
इसके अलावा, बुधवार से अगले 3 दिनों तक भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय कुछ मौसमी प्रणालियों के कारण यह बारिश हो रही है।
चक्रवाती परिसंचरण और दबाव में बदलाव से बारिश
मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि चक्रवाती परिसंचरण और वायुदाब में होने वाले बदलाव ही इन बारिशों की मुख्य वजह हैं। हालांकि, अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की बात चल रही है, लेकिन भारतीय पश्चिमी तट पर मौसम पर इसका अभी तुरंत कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है।
मौसम विभाग को फिलहाल किसी चक्रवात की आशंका नहीं है, मगर कई जिलों में भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है।