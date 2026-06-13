विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में दुर्घटना के बाद 15 निलंबित, 19 का तबादला
8 जून को विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पिघले हुए धातु के रिसाव से 9 कामगारों की जान चली गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्लांट में अंदरूनी जांच के दौरान सामने आया कि खराब गुणवत्ता वाले कच्चे माल और काम में लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ होगा। इसके बाद VSP ने 15 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और 19 अन्य का तबादला कर दिया।
केंद्र और राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया
पीड़ित परिवारों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। इसके तहत, पक्के कर्मचारियों के परिवारों को 1.72 करोड़ रुपये तक और ठेका मजदूरों के परिवारों को 45.75 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, 10 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि हादसे में जान गंवाने वाले हर कामगार के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और घायलों का पूरा इलाज मुफ्त में होगा। उधर, केंद्र सरकार के स्टील मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है, जो सुरक्षा संबंधी खामियों की जांच करेगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसे फिर न हों। कुछ दिनों बाद ही, प्लांट में पिघले हुए स्टील का एक और छोटा रिसाव हुआ। हालांकि इस बार कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से यह बात साफ हो गई है कि प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था में तुरंत सुधार की सख्त जरूरत है।