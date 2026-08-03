केरलम में बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत्, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

राज्य सरकार ने कई तरह के मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को अपने बाढ़ प्रभावित घरों की सफाई के लिए भी 10,000 रुपये मिलेंगे। जिन परिवारों ने अपने किसी सदस्य को खोया है, उन्हें 8 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवारों के घर भूस्खलन में पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, उन्हें सरकार 12 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। करीब 165 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी 3,500 से ज्यादा किसानों की फसलें भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे बांधों से पानी छोड़ने को लेकर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं।