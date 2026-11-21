हवाई अड्डा निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि दृश्यता लगभग 1,000 मीटर तक गिर गई थी। यह विमानों के सुरक्षित उड़ान भरने के लिए जरूरी 1,200 से 1,500 मीटर के स्तर से काफी कम थी। चक्रवात का असर केवल रांची तक ही सीमित नहीं रहा। ऐसे में अगर आप जल्द ही हवाई यात्रा करने वाले हैं, तो अपनी उड़ान की मौजूद स्थिति जरूर जांच लें और मौसम से जुड़ी जानकारियों पर अपडेट रहें।