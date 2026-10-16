बिहार: वैशाली में गंगा नदी में डूबने से 14 बच्चों की मौत की मौत के मामले में अंचल अधिकारी निलंबित
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बिहार के वैशाली जिले में 13 अक्टूबर को गंगा नदी में एक दर्दनाक नाव हादसा हुआ। नाव पलटने से 14 बच्चों की जान चली गई। इस घटना के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राघोपुर के अंचल अधिकारी दीपक कुमार को निलंबित कर दिया। उनकी जगह फिलहाल पातेपुर के प्रभात कुमार को जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने किया 4 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान
हादसे के शिकार सभी बच्चे 15 साल से कम उम्र के थे। सबसे दुखद बात यह है कि इन 14 बच्चों में से 13 एक ही परिवार के थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों और आपदा राहत दल की टीमें तुरंत बचाव कार्य में जुट गईं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में जान गंवाने वाले हर बच्चे के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे दिल्ली से लौटकर पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे।