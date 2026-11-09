मुंबई में दिवाली पर आग लगने की 137 घटनाएं, 2 महिलाएं घायल
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मुंबई में दिवाली के जश्न के दौरान इस साल पटाखों से जुड़ी 137 आग की घटनाएं सामने आईं, जो हाल के समय में शहर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन घटनाओं में 2 महिलाएं घायल हो गईं और आपातकालीन सेवाओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
बता दें कि पिछले साल पटाखों से आग लगने की 113 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि उससे एक साल पहले यह संख्या सिर्फ 80 थी।
मुंबई फायर ब्रिगेड ने सुरक्षा उपायों की अपील की
मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बाद, मुंबई फायर ब्रिगेड ने लोगों से अपील की है कि पटाखे सिर्फ खुली जगहों पर ही जलाएं, खासकर इमारतों और पेट्रोल पंपों से दूर। उन्होंने लोगों को यह भी याद दिलाया कि वे बच्चों पर नजर रखें, ढीले कपड़े पहनने से बचें, बालकनी से ज्वलनशील चीजें हटा दें और कभी भी अधजले पटाखों को दोबारा जलाने की कोशिश न करें।
किसी भी आपात स्थिति में, मदद के लिए आप 101 या BMC हेल्पलाइन नंबर 1916 पर कॉल कर सकते हैं।