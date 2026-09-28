उत्तराकाशी: भारी बर्फबारी में 136 लोग फंसे, जान बचाने का अभियान जारी

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ऊंचे इलाकों में कम से कम 136 लोग फंस गए हैं। फंसे हुए लोगों में पर्वतारोही, ट्रैकर और उन्हें मदद पहुंचाने वाला सपोर्ट स्टाफ शामिल है।

इनमें से 89 लोग ऊंचे पहाड़ों पर चल रहे अभियानों का हिस्सा थे, जबकि 47 लोग कलिंदी पास और ऑडेन कोल के बेस कैंपों में रुके हुए थे।

अब तक 5 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव कार्य धीमी गति से चल रहा है।