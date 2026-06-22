बरेली में 35 मिनट तक लिफ्ट में फंस रहे 13 लोग, दम घुटने से किशोर बेहोश

अधिकारी कर रहे रखरखाव में लापरवाही की जांच

घटनास्थल पर तकनीशियनों को पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा समय लग गया। जब सभी लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला गया, तो मौके पर मौजूद लोगों ने बेहोश किशोर को प्राथमिक उपचार दिया। अब अधिकारी इस बात की जांच में जुटे हैं कि कहीं यह खराब रखरखाव या किसी लापरवाही का नतीजा तो नहीं था। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के और कड़े नियम बनाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।