ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' के बाद भूस्खलन की मार, अब तक 12 लोग लापता
ओडिशा के गंजम और कंधमाल जिले की सीमा पर बसे गिडिपाबाली गांव में चक्रवात 'अर्नब' की लगातार बारिश से एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। इस भयानक हादसे में 12 लोग लापता हो गए हैं। शुक्रवार रात से ही बचाव दल तेजी से राहत और बचाव के काम में जुट गए हैं। इनमें राष्ट्रीय आपदा राहत प्रतिक्रिया बल (NDRF) के 170 जवान, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सदस्य शामिल हैं। राहत अभियान के दौरान अब तक एक लापता व्यक्ति का पता लगा लिया गया है। गांव में तलाश अभी जारी है, लेकिन पीड़ित परिवारों की बेचैनी और इंतजार खत्म नहीं हो रहा है।
दक्षिणी ओडिशा में भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति
गिडिपाबाली की यह घटना दक्षिणी ओडिशा में चक्रवात अर्नाब के कारण हुई तबाही का सिर्फ एक हिस्सा है। बचे हुए लोगों को उदयगिरी के पास बने एक राहत केंद्र में पहुंचाया जा रहा है। घायलों में 2 महिलाएं हैं, जिन्हें इलाज दिया जा रहा है। प्रशासन जरूरत के हिसाब से राशन-पानी और अन्य जरूरी सामान बांट रहा है, साथ ही हालात को जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश में जुटा है।