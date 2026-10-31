ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' के बाद भूस्खलन की मार, अब तक 12 लोग लापता

ओडिशा के गंजम और कंधमाल जिले की सीमा पर बसे गिडिपाबाली गांव में चक्रवात 'अर्नब' की लगातार बारिश से एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। इस भयानक हादसे में 12 लोग लापता हो गए हैं। शुक्रवार रात से ही बचाव दल तेजी से राहत और बचाव के काम में जुट गए हैं। इनमें राष्ट्रीय आपदा राहत प्रतिक्रिया बल (NDRF) के 170 जवान, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सदस्य शामिल हैं। राहत अभियान के दौरान अब तक एक लापता व्यक्ति का पता लगा लिया गया है। गांव में तलाश अभी जारी है, लेकिन पीड़ित परिवारों की बेचैनी और इंतजार खत्म नहीं हो रहा है।