असम में मानव तस्करी का बड़ा पर्दाफाश: नौकरी का झांसा देकर 12 बांग्लादेशियों को फंसाया

साबर नाम के दलाल ने इन सभी को गुवाहाटी में काम दिलाने का वादा किया था, लेकिन जब ये लोग यहां पहुंचे, तो दलाल साबर उनके पैसे और फोन लेकर गायब हो गया। इसके बाद वे सभी फंसे गए। दलाल ने उन्हें शहर में काम कर रहे दूसरे बांग्लादेशियों के वीडियो कॉल भी दिखाए थे। उसने तय किया था कि मालिक हर वयस्क के लिए 20,000 रुपये देंगे। यह रकम बाद में उनकी तनख्वाह से काट ली जानी थी। मुख्यमंत्री सरमा ने भरोसा दिलाया है कि इसमें स्थानीय स्तर पर जो भी लोग शामिल होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।