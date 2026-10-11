असम में मानव तस्करी का बड़ा पर्दाफाश: नौकरी का झांसा देकर 12 बांग्लादेशियों को फंसाया
असम के गोलपारा जिले से 12 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। इनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। दरअसल, एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें ऐसी हालत में देखा था, जहां वे कहीं फंसे हुए लग रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि शक है कि ये सभी मानव तस्करी के शिकार हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, ये लोग 5 अक्टूबर को एक दलाल की मदद से भारत में दाखिल हुए थे। उन्हें नौकरी की उम्मीद थी, पर नौकरी मिली नहीं।
दलाल साबर बांग्लादेशियों के पैसे लेकर फरार
साबर नाम के दलाल ने इन सभी को गुवाहाटी में काम दिलाने का वादा किया था, लेकिन जब ये लोग यहां पहुंचे, तो दलाल साबर उनके पैसे और फोन लेकर गायब हो गया। इसके बाद वे सभी फंसे गए। दलाल ने उन्हें शहर में काम कर रहे दूसरे बांग्लादेशियों के वीडियो कॉल भी दिखाए थे। उसने तय किया था कि मालिक हर वयस्क के लिए 20,000 रुपये देंगे। यह रकम बाद में उनकी तनख्वाह से काट ली जानी थी। मुख्यमंत्री सरमा ने भरोसा दिलाया है कि इसमें स्थानीय स्तर पर जो भी लोग शामिल होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।