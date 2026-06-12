नोएडा में 11 घंटे बिजली गुल, 45 डिग्री में उबले लोग
नोएडा में हाल ही में 11 घंटे बिजली गुल रही, जिससे लोगों में भारी गुस्सा है। यह बिजली कटौती देर रात से शुरू होकर अगली सुबह तक बनी रही। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो इंस्टाग्राम यूजर रिया गिर्धर ने साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। अपने इस वीडियो में रिया ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी हेल्पलाइन को उनकी ढीली प्रतिक्रिया के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि कड़ाके की गर्मी के बीच नोएडा जैसे बड़े शहर में इतनी लंबी बिजली कटौती कैसे हो सकती है।
ऑनलाइन शहर की सेवाओं के लिए बढ़ी मांग
रिया गिर्धर की इस पोस्ट ने लोगों का खूब ध्यान खींचा और इसे करीब 9 लाख बार देखा गया। इसके बाद कई और लोगों ने भी अपनी बिजली कटौती की कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बताया कि गर्मी से बचने के लिए उन्हें आधी रात को ही शहर छोड़कर जाना पड़ा, जबकि कई ने इस खराब बुनियादी ढांचे को इसका जिम्मेदार ठहराया। यह सब तब हुआ जब तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंच चुका था। इस पूरे घटनाक्रम ने ऑनलाइन नोएडा जैसे शहरों में बेहतर बुनियादी सुविधाओं की मांग फिर से तेज कर दी है।