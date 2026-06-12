नोएडा में 11 घंटे बिजली गुल, 45 डिग्री में उबले लोग

ऑनलाइन शहर की सेवाओं के लिए बढ़ी मांग

रिया गिर्धर की इस पोस्ट ने लोगों का खूब ध्यान खींचा और इसे करीब 9 लाख बार देखा गया। इसके बाद कई और लोगों ने भी अपनी बिजली कटौती की कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बताया कि गर्मी से बचने के लिए उन्हें आधी रात को ही शहर छोड़कर जाना पड़ा, जबकि कई ने इस खराब बुनियादी ढांचे को इसका जिम्मेदार ठहराया। यह सब तब हुआ जब तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंच चुका था। इस पूरे घटनाक्रम ने ऑनलाइन नोएडा जैसे शहरों में बेहतर बुनियादी सुविधाओं की मांग फिर से तेज कर दी है।