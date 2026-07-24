गुजरात: वलसाड के उमरगाम में 1,064 मिलीमीटर बारिश, भारत में तीसरी सबसे ज्यादा

मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए वलसाड जिले को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। विभाग ने यहां और ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, हालांकि शनिवार से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कोंकण, गोवा, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र जैसे बाकी इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है।

एक अच्छी खबर यह भी है कि इस बारिश के चलते देश का मानसून घाटा कम हुआ है। 19 जुलाई से अब यह घाटा -24 प्रतिशत से घटकर -17 प्रतिशत पर आ गया है।