नेपाल में भोटे कोशी का रौद्र रूप: असम के 10 लोग लापता, 400 मजदूर फंसे
नेपाल की भोटे कोशी नदी में बुधवार को भीषण बाढ़ आई, जिसके बाद असम के 10 लोग लापता हो गए हैं। बाढ़ की वजह से एक जलविद्युत परियोजना में काम कर रहे 400 से ज्यादा मजदूर फंस गए हैं।
असम के अधिकारियों का कहना है कि वे अभी तक लापता लोगों से संपर्क नहीं कर पाए हैं। इन लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए बचाव अभियान जारी है और राज्य सरकार लगातार कोशिशों में जुटी है।
असम ने मांगी सुरक्षित वापसी, परिवार चिंतित
लापता हुए लोगों में नलबाड़ी, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलोंग, गोलाघाट और होजाई जिलों के निवासी शामिल हैं। इनमें दो ऐसे मजदूर भी हैं जो काम की तलाश में सिर्फ दो हफ्ते पहले ही नेपाल गए थे। होजाई जिले के डोबोका निवासी शतदल नाथ भी लापता हैं, जो 8 महीने पहले त्रिशूली नदी पर बन रहे इसी प्रोजेक्ट में काम करने नेपाल गए थे।
इनके अलावा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर दीपाली सरकार और उनके पति मानस कुमार घोष, जो तीर्थयात्रा पर गए थे, भी लापता लोगों की सूची में हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ के कारण नेपाल में फंसे राज्य के सभी लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं, घर पर उनके परिजन बेसब्री से उनकी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं।