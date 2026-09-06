JNU के प्रोफेसर पर 10 छात्राओं ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप, जांच शुरू

शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि प्रोफेसर ने छात्राओं को परिसर में ही स्थित अपने आवास पर आयोजित समारोहों में बुलाया, जहां उन्होंने कथित तौर पर अनुचित हरकतें कीं।

कुछ शिकायतों में कक्षा के दौरान भी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का भी जिक्र है।

ये मामला तब चर्चा में आया, जब हाल ही में कुछ वरिष्ठ छात्राओं ने भी प्रोफेसर के ऊपर इसी तरह के आरोप लगाए। फिलहाल जांच की जा रही है।