बिहार: रामलीला कार्यक्रम के दौरान पंडाल में लगी आग, 5 बच्चों समेत 10 लोग घायल

बिहार के रसूलपुर गांव में दुर्गा पूजा के पंडाल में चल रहे रामलीला कार्यक्रम के दौरान आग लग गई। इस हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं।

सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर रूप से झुलसने की वजह से 5 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया।

सीवान के पुलिस अधीक्षक (SP) भरत सोनी ने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को हुई थी और सूचना मिलते ही तुरंत मदद पहुंच गई थी।