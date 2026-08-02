भिवंडी में मौत का मातम: 1074 इमारतों पर 'डेंजर' की मुहर, सैकड़ों के आशियाने छिने!

लोगों को इमारतें खाली करने के नोटिस लगातार दिए जा रहे हैं और मौके पर अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग सचमुच घर छोड़ रहे हैं। जो परिवार बेघर हो गए हैं, वे पांच से छह दिनों तक नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए शेल्टर होम में रह सकते हैं। लगातार हो रही हल्की बारिश के बावजूद, लोग अपना सामान (फर्नीचर, जरूरी कागजात और घर का सामान) बचाने के लिए भाग-दौड़ करते दिखे। अपने घर खाली करने के बाद, वे दुकानों और मंदिरों के बाहर ठिकाना ढूंढ रहे हैं और फिलहाल यही सोच रहे हैं कि अब उनका अगला कदम क्या होगा।