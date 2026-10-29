राज्यपाल से मिला जुबीन गर्ग का परिवार

जुबीन गर्ग के परिवार ने असम राज्यपाल से लगाई गुहार, त्वरित सुनवाई की मांग उठाई

लेखन ज्योति सिंह 11:37 am Oct 29, 202611:37 am

क्या है खबर?

असम के गायक जुबीन गर्ग के निधन को एक साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। बुधवार को उनके परिवार ने राज्य के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और गायक की मौत पर असरदार तरीके से केस चलाने की अपील की। जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और बहन पाल्मे बोरठाकुर ने लोक भवन में गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी सौंपा और आरोपियों की जमानत याचिका पर विरोध जताते हुए ट्रायल में तेजी लाने का अनुरोध किया।