जुबीन गर्ग के परिवार ने असम राज्यपाल से लगाई गुहार, त्वरित सुनवाई की मांग उठाई
क्या है खबर?
असम के गायक जुबीन गर्ग के निधन को एक साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। बुधवार को उनके परिवार ने राज्य के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और गायक की मौत पर असरदार तरीके से केस चलाने की अपील की। जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और बहन पाल्मे बोरठाकुर ने लोक भवन में गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी सौंपा और आरोपियों की जमानत याचिका पर विरोध जताते हुए ट्रायल में तेजी लाने का अनुरोध किया।
अपील
2 आरोपियों की जमानत से दुख और डर का माहौल
परिवार ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT बनाई थी। जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट फाइल भी दाखिल की, जिसके लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत थी।
उन्होंने बताया कि हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा 2 आरोपियों को बरी करने के बाद से परिवार में "काफी दुख और डर" पैदा हो गया है।
उन्होंने कहा कि वह न्यायिक आजादी का सम्मान करते हैं, लेकिन जमानत के आदेशों को ऊंचे फोरम में चुनौती दी जाए।
विरोध
जमानत याचिका का विरोध, सभी आरोपों की जांच की मांग
मेमोरेंडम में असम एडवोकेट जनरल के तहत एक यूनिफाइड प्रॉसिक्यूशन कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाने की मांग की गई है, ताकि तय फास्ट-ट्रैक कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने होने वाली कार्रवाई पर नजर पड़े।
परिवार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपील की कि ऐसे सभी आरोपों की जांच हो जो आरोपियों पर लगाए गए हैं। ऐसी कोई भी गतिविधि न हो जिससे न्यायिक प्रक्रिया कमजोर हो।
बता दें, जुबीन का निधन 19 सितंबर को हुआ था।